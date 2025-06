Zagueiro comemora gol e vitória do Ypiranga sobre a Ponte Preta: "Momento muito importante"

Igor Morais marcou o gol do Ypiranga após uma cobrança de escanteio. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

A primeira vitória fora de casa do Ypiranga na Série C do Brasileirão passou pela cabeça do zagueiro Igor Morais. O jogador marcou o único gol do Canarinho contra a Ponte Preta, nesta segunda-feira (2), e garantiu três pontos importantes para a equipe na tabela de classificação.

Essa é a primeira vez que a equipe vive um momento confortável na competição nacional, visto que vinha de uma instabilidade de resultados. A vitória desta segunda, inclusive, foi a segunda seguida e sem sofrer gols após a goleada para o Náutico. O gol do defensor garantiu a quarta colocação, três atrás da líder Ponte Preta.

— É um momento muito importante para nós. Foi nossa primeira vitória fora de casa na competição e justamente contra o líder. Marcar meu primeiro gol com a camisa do Ypiranga e em um jogo especial como esse é muito bom. Esse resultado nos ajuda a trabalhar com mais tranquilidade nas próximas semanas, para buscarmos nos consolidar entre os líderes na próxima partida — destacou Igor Morais, que avaliou a importância de ter um sistema defensivo equilibrado:

— Acredito que uma boa defesa é fundamental para a campanha de qualquer time, e essa nossa solidez defensiva passa pelo trabalho e dedicação de todos.

Apesar de não ter sofrido gol nas últimas duas partidas, o Ypiranga segue com a quarta defesa mais vazada da Série C, com dez gols sofridos — mesmo número de Caxias e Figueirense. Sendo assim, o técnico Matheus Costa deve seguir ajustando a equipe até o próximo confronto.