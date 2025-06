Ypiranga supera Confiança e emplaca terceira vitória seguida na Série C

Roger marcou o gol na vitória na segunda etapa. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Em uma reação espetacular na Série C do Brasileirão, o Ypiranga venceu a terceira partida seguida neste domingo (15). O Canarinho fez o dever de casa e com um gol de Roger, superou o Confiança por 1 a 0, no Estádio Colosso da Lagoa.

Com o resultado, o time gaúcho subiu mais uma posição na tabela de classificação e ocupa a terceira posição, com 16 pontos — dois atrás do líder Caxias. A equipe sergipana está em 19º, com sete.

Agora o Ypiranga terá duas semanas de folga até o próximo confronto. O time gaúcho volta a campo no dia 29, quando enfrenta o ABC, às 16h30min, no Frasqueirão. No mesmo dia e horário o Confiança enfrenta o Figueirense, no Orlando Scarpelli.

O jogo

O Confiança começou a partida ocupando mais espaços no campo ofensivo. Logo aos dois minutos a equipe sergipana invadiu a área e arriscou uma finalização com Thiago Santos, que obrigou o goleiro Zé Carlos fazer a primeira defesa do jogo.

O Ypiranga equilibrou as ações jogo, mas os visitantes seguiam levando perigo para a linha de meta auriverde, principalmente em finalizações de fora da área. Aos 19, após jogada pela direita, Dionísio mandou uma pancada em direção ao gol e exigiu outra defesa do goleiro Zé Carlos.

O Canarinho começou a gostar do jogo e a criar boas oportunidades de balançar a rede. Aos 28, Lucas Ramos cobrou escanteio fechado pela esquerda e quase marcou um gol olímpico, mas parou na defesa do arqueiro Felipe. Aos 45, o após troca de passes, Felipe Marques cruzou para Roger cabecear para outra defesa do camisa 1.

Milagre para confirmar a vitória

Depois do intervalo, os clubes pouco conseguiram produzir. Quando estavam com a posse, tanto Ypiranga como o Confiança priorizavam a troca de passes. Foi somente depois da metade do segundo tempo que os donos da casa tomaram iniciativa, e começaram criar e arriscar mais.

Aos 24 minutos, em uma dessas finalizações de fora da área, o Canarinho abriu o placar. Após trocas de passes pela direita, Roger mandou uma pancada certeira no ângulo esquerdo para fazer 1 a 0.

O Confiança despertou depois do gol e quase igualou o marcador aos 28. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Vitinho desviou para Zé Carlos operar um milagre e fazer uma grande defesa em cima da linha. Os jogadores do time sergipano pediram gol, mas o árbitro mandou a partida seguir.