Ypiranga contrata atacante que estava na Série B do Brasileirão

O Ypiranga anunciou nesta segunda-feira (9) a contratação de um atacante para a sequência da Série C do Brasileirão. Trata-se de Gabryel Martins , de 23 anos, que disputava a Série B pelo Remo.

O jogador iniciou sua trajetória nas categorias de base do Sampaio Corrêa-RJ, mas logo se transferiu ao time sub-20 do Fluminense . No tricolor, Gabriel também passou pela equipe sub-23 até chegar ao profissional, em 2022.

Gabriel desembarca em Erechim nesta terça-feira (10), quando deve realizar o primeiro treino com o restante do elenco. No domingo (15), às 19h30min, o Ypiranga enfrenta o Confiança, no Estádio Colosso da Lagoa.