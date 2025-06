Ypiranga conhece datas e horários de mais quatro jogos da Série C

Ypiranga aturará duas vezes em casa e outras duas como visitante. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (23) as datas e horários de mais quatro jogos da Série C do Brasileirão. As respectivas partidas são válidas pela 12ª, 13ª, 14ª e 15ª rodada.

Nesse período, o Ypiranga atuará duas vezes no Estádio Colosso da Lagoa e duas longe de casa. Na 12ª rodada, o Canarinho viaja para enfrentar o Floresta, no Ceará. A partida será no sábado, 12 de julho, às 19h30min. Depois, a equipe retornará para Erechim e entrará em campo no dia 20, um domingo, às 19h, diante do São Bernardo.

No dia 26, sábado, o Ypiranga volta ao Nordeste para encarar o Retrô, às 17h. Por fim, o Canarinho fará o clássico gaúcho contra o Caxias. O jogo será no dia 3 de agosto, um domingo, às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa.

As partidas terão transmissão por imagem no canal Nosso Futebol +. Atualmente, a Série C está na 10ª rodada e o Ypiranga ocupa a terceira colocação, com 16 pontos — dois atrás do líder Caxias.

Rodadas

12ª rodada

12/07, às 19h30min - Floresta x Ypiranga

13ª rodada

20/07, às 19h - Ypiranga x São Bernardo

14ª rodada

26/07, às 17h - Retrô x Ypiranga

15ª rodada

3/08, às 19h - Ypiranga x Caxias