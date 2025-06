Vivendo boa fase na Série C, Ypiranga solicita cuidados extracampo aos jogadores

Canarinho ocupa a terceira colocação da Série C, com 16 pontos. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Terceiro colocado da Série C do Brasileirão, o Ypiranga intensificou os cuidados extracampo com o grupo de jogadores. O principal objetivo do Canarinho é seguir com a boa fase para chegar, o quanto antes, na pontuação necessária para garantir uma vaga ao quadrangular do acesso.

Na última edição, o Remo garantiu a oitava e última vaga ao fazer 26 pontos. Em 2022 — quando o formato foi adotado — e em 2023, São Bernardo e Aparecidense precisaram fazer 29 pontos para terminarem a primeira fase no G-8. No momento, o Ypiranga tem 16 pontos e mais dez jogos à serem disputados.

Assim, comparando com as edições anteriores, o Canarinho precisaria ter um aproveitamento de no mínimo 43% nos jogos restantes para confirmar a classificação ao quadrangular. Por isso, a comissão técnica solicitou alguns cuidados extracampo aos jogadores.

Cuidados além das quatro linhas

O técnico Matheus Costa não expôs exatamente quais foram os pedidos feitos. No entanto, destacou que é um momento que exige muita responsabilidade de seus jogadores.

— Temos que dividir responsabilidades. Cada um, dentro da sua função, é cobrado. Cabe a todos nós nos conscientizarmos da importância do momento que estamos vivendo, de onde podemos chegar com mais vitórias, até porque já estamos falando na metade do campeonato. Faltando dez rodadas para a primeira fase acabar, a gente se aproxima do nosso objetivo, que é a classificação. Tem muitas coisas para acontecerem ainda, mas mostra que temos feito uma grande campanha — frisou o técnico Matheus Costa, que completou:

— Precisamos nos dedicar muito, até mesmo na rotina fora de campo. Os jogadores estão entendendo essa cobrança, justamente por sabemos onde queremos chegar. Eles precisam ter responsabilidade, porque estamos falando em um grupo, coletivo. Qualquer ação impacta aqui dentro. Os atletas precisam se concentrar ao máximo para trabalharem e darem a melhor resposta dentro de campo.

Como o Ypiranga volta a campo somente no dia 29, o técnico Matheus Costa deu uma última folga para o elenco descansar. Os jogadores serão liberados após o treino desta quinta-feira (19) e se reapresentarão na segunda-feira (23), quando iniciam a preparação para enfrentar o ABC, no Frasqueirão.