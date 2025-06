União-FW tenta superar fase ruim para vencer a primeira na Divisão de Acesso

Rodrigo Bandeira em conversa com o elenco do União-FW. União Frederiquense, Divulgação

Após quatro rodadas, o União Frederiquense segue sem vencer na Divisão de Acesso. O Tricolor quer pôr fim a fase ruim neste domingo (8), quando recebe o Lajeadense, às 15h30min, na Arena União.

Em quatro jogos, o Leão da Colina empatou três e perdeu o último, de goleada, para o Brasil de Farroupilha. A sequência de resultados negativos deixou a equipe na 13ª posição, com três pontos.

O maior objetivo do clube é se afastar da zona do rebaixamento e se aproximar do G-8. Para concretizar isso dentro de campo, o técnico Rodrigo Bandeira ressaltou que é um momento de análises e ajustes. Segundo o comandante, apenas uma vitória neste fim de semana dará tranquilidade para o União-FW.

— Precisamos melhorar nossas tomadas de decisões, já que no último jogo erramos muitos passes nos momentos de transição ofensiva. Também precisamos melhorar nosso aproveitamento ofensivo, já que criamos e não conseguimos transformar em gols. Esse momento é de ajustes e correções — disse Bandeira.

O comandante destacou o bom momento do adversário, que vem de uma vitória contra o Novo Hamburgo. Além disso, o Lajeadense está na terceira colocação, com sete pontos — três atrás do líder Aimoré.