União-FW supera Santa Cruz e conquista a primeira vitória na Divisão de Acesso

Equipes se enfrentaram na Arena União. Jardel Piaia / Arquivo Pessoal

Depois de quatro empates e uma derrota, o União Frederiquense conquistou a primeira vitória na Divisão de Acesso. Neste domingo (15), o Leão da Colina superou o Santa Cruz por 2 a 1, na Arena União.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos sete pontos e subiu para a décima colocação — dois atrás do Veranópolis, que fecha a zona de classificação. O Galo permanece com cinco e ocupa a 12ª posição da competição.

O União-FW volta a campo no domingo (22), quando visita o Passo Fundo, às 15h, no Estádio Vermelhão da Serra. No mesmo dia e horário o Santa Cruz recebe o Real, no Estádio dos Plátanos.

O jogo

O União-FW iniciou a partida com uma postura diferente da que apresentou nos jogos anteriores. Desde os primeiros minutos o Leão da Colina trabalhou bem a bola e logo aos cinco minutos abriu o placar. Após uma jogada bem trabalhada, Joãozinho infiltrou para Everton Heleno, na pequena área, finalizar para o fundo da rede: 1 a 0.

Com o mesmo ímpeto ofensivo, o Tricolor ampliou o placar aos 17. Murilo avançou pelo meio e tocou para Ricardo Liell, fora da grande área, mandar uma pancada certeira em direção ao gol para fazer 2 a 0.

O Santa Cruz reagiu logo na sequência. Aos 22, após jogada pela esquerda, Marquinhos recebeu um cruzamento e finalizou no canto direito do goleiro Roballo para descontar: 2 a 1.

O União-FW quase ampliou o placar aos 28, quando João Branco avançou pela direita, invadiu a área e concluiu no travessão, desperdiçando a chance de fazer o terceiro.

Confirmação da vitória

Depois do intervalo, os visitantes voltaram buscando o gol de empate e insistiam em jogadas pelas laterais e criaram as melhores oportunidades da etapa complementar. Aos 30, o União-FW ficou com um jogador a menos em campo, depois que Ricardo Lill recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O Santa Cruz, com um a mais, começou a pressionar ainda mais.