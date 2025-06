Técnico do Ypiranga vê progresso na equipe, mas ressalta ajustes: "Não podemos dar chance aos adversários"

Depois da folga de três dias, o Ypiranga iniciou a preparação para enfrentar o ABC , pela 10ª rodada da Série C do Brasileirão. Chegando na reta final da primeira fase, o Canarinho quer manter a boa fase para se aproximar ainda mais da classificação ao quadrangular.

O time gaúcho ocupa a terceira colocação da competição com 16 pontos, dois atrás do líder Caxias. Faltando nove rodadas para o fim da primeira fase, a pretensão é alcançar os 29 pontos que deverão ser necessários para ficar com uma das oito vagas para a próxima fase — essa foi a pontuação dos oitavos colocados nas últimas edições.