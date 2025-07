Técnico do Ypiranga destaca comprometimento do grupo após quatro vitórias seguidas: "Estamos no caminho certo"

Canarinho chegou ao quarto jogo sem sofrer gols. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Neste domingo (29), ao superar o ABC por 3 a 0, o Ypiranga chegou a quarta vitória consecutiva na Série C do Brasileirão. A atuação impecável da equipe alegrou o técnico Matheus Costa que, apesar disso, ressaltou a importância do elenco seguir trabalhando com os pés no chão.

— Esse resultado é fruto do comprometimento do grupo. Quebramos o segundo tabu seguido, nunca tínhamos vencido o Confiança e o ABC, e conseguimos esse feito nessa e na última rodada. Conquistamos uma vitória importantíssima, fora de casa e com o grupo muito consistente. Agora é seguirmos no mesmo caminho. Da mesma maneira que não podemos lamentar as derrotas, não podemos enaltecer as vitórias por muito tempo. Vamos trabalhar rodada a rodada, porque nós temos um objetivo muito maior do que somente um jogo, mas como eu disse, estamos no caminho — enfatizou o comandante auriverde.

Além desses dois feitos, o Canarinho alcançou outra marca: chegou ao quarto jogo sem sofrer gols. Com isso, a equipe gaúcha aumento o saldo de gols que, até então, era negativo — neste momento é um.

— O equilíbrio é fundamental no futebol. Quando você está sem a bola, é importante saber se defender, assim como você tem que saber atacar quando está com ela. Temos jogadores muito técnicos, que sabem o que fazer quando estão com a posse, mas estamos trabalhando para que eles saibam contribuir sem estar com a bola também. Mas de modo geral, dentro do nosso mecanismo de jogo, todos sabem o que fazer, justamente porque compraram a causa. Os nossos números e resultados mostram esse comprometimento — disse Matheus Costa.