Técnico do Ypiranga comemora reação e consolidação no G-8 da Série C: "Há males que vêm para o bem"

Uma goleada trouxe ensinamentos e o caminho das vitórias para o Ypiranga . Depois da fatídica derrota para o Náutico, o Canarinho buscou uma reação e engrenou na Série C do Brasileirão.

Neste domingo (15), o time gaúcho emplacou o terceiro triunfo seguido ao superar o Confiança por 1 a 0 , no Estádio Colosso da Lagoa.

— Há males que vêm para o bem . Depois da derrota para o Náutico nós conseguimos entender tudo que precisamos fazer. A Série C está muito equilibrada, com jogos muito parelhos, e até quando você perde, você tem que saber perder e tirar lições — comentou o comandante antes de completar:

Progressos celebrados

Apesar de uma postura diferente, os primeiros minutos da partida contra o Confiança não agradaram o treinador. No entanto, Matheus Costa enfatizou a importância de ter sido o terceiro jogo sem sofrer gols .

— Sabíamos que o Confiança iria nos pressionar e que teríamos que atuar entre os blocos, sendo o primeiro de pressão e o segundo ficando um pouco mais resguardado, se preocupando com os nosso jogadores ofensivos. Isso foi solicitado e treinado para tentarmos fazer a bola chegar nos nossos atacantes por dentro ou aberto nos nossos laterais — disse Matheus.

Na avaliação do treinador, os jogadores conseguiram superar as adversidades para conquistarem o resultado positivo:

— Quando conquistamos a primeira etapa de pressão, tivemos dificuldades na recepção da bola e no jogo rápido entre as linhas e isso foi melhorar somente depois dos 15 minutos. Foi muito mérito do grupo entender e sustentar o resultado.