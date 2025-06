Técnico do Passo Fundo avalia que jogo contra o Esportivo será determinante para equipe se firmar no G-8

Elenco segue a preparação para o confronto. Caroline Dolina / Agência RBS

Uma rodada fundamental para permanecer e se firmar na zona de classificação da Divisão de Acesso. É assim que o Passo Fundo enxerga o confronto diante do Esportivo, na segunda-feira (30). A partida será às 19h, no Estádio Vermelhão da Serra.

Cinco dos sete jogos desta rodada serão entre times que estão no G-8 contra os que estão fora da zona de classificação. Assim, o técnico Gabriel Dutra ressaltou que é fundamental o Tricolor somar pontos para não se distanciar da parte de cima da tabela.

— Nessa primeira metade do campeonato enfrentamos praticamente somente times que estão no G-8, sendo quatro jogos fora e três em casa. Já esperávamos essa campanha, até por conta do equilíbrio do campeonato. Com 20/21 pontos acreditamos que garantimos a classificação para o mata-mata, mas claro que projetamos conquistar o maior número de pontos possível, principalmente para tentar trazer as decisões para o Vermelhão da Serra. Acredito que para ficarmos entre os quatro primeiros será necessário fazer 26/27 pontos. Não será fácil, mas vamos tentar buscar isso — destacou Gabriel Dutra.

Um desses confrontos é justamente o do Passo Fundo. Enquanto o Tricolor está em oitavo, com 12 pontos, o Esportivo está na 11ª colocação, com sete. Portanto, o comandante sabe bem das dificuldades que terá pela frente e o que terá que fazer para conquistar a quarta vitória na competição.

— O Márcio Nunes é um treinador que sabe se defender muito bem e monta as equipes de uma maneira bem positiva taticamente falando. Conheço a maioria dos jogadores que estão no Esportivo, já que grande parte trabalhou comigo. Eu sei a característica deles e sei o jogo que eles vão tentar fazer aqui. Nossa equipe vai precisar ser ofensiva sem ser vulnerável e isso é uma das coisas mais difíceis do futebol, que é você ter a bola e não estar suscetível a tomar um contra-ataque. Estamos treinando muito e montando a melhor estratégia para isso — enfatizou o treinador.