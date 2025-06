Técnico do Gaúcho avalia que partida contra o Bagé será de "superação"

Depois de duas derrotas seguidas, superação é a palavra mais comentada no vestiário do Gaúcho . O time Alviverde vive um momento delicado na Divisão de Acesso , mas tentará pôr fim à sequência negativa no domingo (15), às 11h , quando recebe o Bagé , na Arena B&8.

Em cinco jogo disputados, o Periquito perdeu três, empatou um e venceu outro. Os resultados deixaram o clube na 11ª colocação , com quatro pontos — cinco atrás da zona de classificação e quatro à frente do rebaixamento, visto que o Real ainda não pontuou.

— Sabemos que o momento não é bom pela pontuação e colocação que estamos no campeonato. Nós esperávamos estar numa situação melhor pelo muito de jogos que já fizemos, mas estamos trabalhando bastante para que no domingo possamos minimizar os erros e conquistar uma vitória contra o Bagé — destacou o técnico Ariel Lanzini, e garantiu:

Assim, para se aproximar do G-8 e se afastar das últimas colocações, o Gaúcho busca uma reação diante do Bagé. O adversário briga pela liderança, já que está em segundo, com 12 pontos, um atrás do líder Aimoré.