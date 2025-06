Passo Fundo x União-FW: onde assistir e horário da partida pela Divisão de Acesso

O confronto entre as equipes será no Vermelhão da Serra.

Na última rodada, o Passo Fundo foi superado pelo Novo Hamburgo e saiu da zona de classificação da competição. No momento, o Tricolor ocupa a nona posição, com nove pontos — mesma pontuação do Brasil de Farroupilha, oitavo colocado, que leva vantagem no número de vitórias.