Passo Fundo vence Brasil-Far e retorna ao G-8 da Divisão de Acesso

Vini Spaniol marcou o gol da vitória do Tricolor.

O Passo Fundo conquistou a segunda vitória seguida na Divisão de Acesso nesta quinta-feira (12). Depois de ceder o empate em duas oportunidades, o Tricolor reagiu a venceu o Brasil de Farroupilha por 3 a 2 , no Estádio das Castanheiras.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos nove pontos e subiu para a sétima colocação da competição. O time serrano está em sexto, com a mesma pontuação.

O Passo Fundo volta a campo na segunda-feira (16), às 19h30min, quando visita o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. O Brasil-Far recebe o Aimoré no domingo (15), às 15h, nas Castanheiras.