Passo Fundo recebe etapa do circuito gaúcho de skate neste fim de semana; saiba como se inscrever

Passo Fundo recebe neste fim de semana a terceira etapa da Liga Gaúcha de Street Skate . As competições acontecem sábado (7) e domingo (8) , na pista de skate do Parque da Gare. Ainda é possível se inscrever nas categorias mirim, iniciante, feminino, amador e master (veja como abaixo).

— Já realizamos a etapa da Liga em Passo Fundo em 2016 e 2017, e retomar faz a gente atrair os olhares da comunidade para a força do skate e valorizar quem empreende neste ramo. Quem competir pode alavancar a carreira de skatista no Estado e até nos principais torneios do mundo — comenta um dos organizadores do evento, Michel Oliveira.