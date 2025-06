Passo Fundo mira manutenção no G-8 em confronto direto com o Brasil-Far

Apesar de ter folgado na última rodada, o Passo Fundo não se distanciou da zona de classificação e poderá voltar a ficar entre os oito primeiros nesta noite. No momento, o clube está em nono e tem os mesmos seis pontos do Novo Hamburgo, time que fecha o G-8.

— Nesse período conseguimos recuperar alguns jogadores e teremos a volta deles, como é o caso do Henrique e do Felipe. Também treinamos algumas ideias novas, porque eu gostei muito do que vi no jogo contra o Veranópolis. Jogamos sem um extrema de um lado, colocando o Iago como um meia e trazendo bola de fora para dentro. Causamos muito dificuldade para o adversário e aprimoramos essa ideia. Também aprimoramos nossa fase defensiva, porque não podemos sofrer um gol por jogo. Precisamos ter uma defesa sólida — destacou o comandante.