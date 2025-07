Passo Fundo marca no fim, vence o Esportivo e sobe na tabela da Divisão de Acesso

Gol da vitória saiu aos 40 minutos da segunda etapa. Caroline Dolina / Agência RBS

Em uma noite gelada no Vermelhão da Serra, o Passo Fundo venceu mais uma partida na Divisão de Acesso e subiu na tabela de classificação. Nesta segunda-feira (30), o Tricolor buscou um gol no fim da segunda etapa e superou o Esportivo por 2 a 1.

Com o resultado, o Passo Fundo chegou aos 15 pontos e subiu para a quarta colocação da competição — pode perder uma posição caso o Veranópolis vença o Brasil de Farroupilha na finalização da rodada. O Esportivo, por outro lado, permanece em 11º, com sete.

O Tricolor volta a campo no domingo (6), quando visita o Santa Cruz, às 15h, no Estádio dos Plátanos. No mesmo dia e horário o time serrano recebe o Glória, na Montanha dos Vinhedos.

O jogo

A primeira etapa de jogo não teve grandes emoções e foi marcada por diversas faltas. As equipes demoraram para engrenar e tiveram pouca criatividade no setor de criação. Com isso, criaram poucas oportunidades de balançar as redes.

O Passo Fundo ainda pressionou mais a saída de bola do Esportivo e teve a única chance de abrir o placar na etapa inicial. Aos 23 minutos, Medina aproveitou o rebote do goleiro Regis, que saiu do gol, e ficou com espaço livre para finalizar, mas acabou sendo interceptado pela zaga adversária.

Depois do intervalo, o Tricolor voltou com mais intensidade e avançando em contra-ataques. E foi assim que os donos da casa abriram o marcador. Aos 9 minutos, Xandy avançou pela esquerda, entrou pelo meio e tocou para Rafael concluir no canto direito: 1 a 0.

Aos 18, o camisa 10 teve a chance de ampliar o placar para o Passo Fundo. Rafael recebeu na entrada da área, tirou o ângulo do goleiro Regis e finalizou na trave.

O Esportivo deixou tudo igual aos 22, em uma cobrança de falta pela ponta direita. Janderson mandou direto para o gol, não dando chance para o goleiro Max chegar na bola: 1 a 1.

O time serrano teve a oportunidade de ficar à frente do placar aos 31, quando Janderson recebeu uma bola infiltrada na pequena área e finalizou com perigo, obrigando o goleiro Max a fazer uma grande defesa para evitar o segundo gol dos visitantes.