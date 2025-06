Passo Fundo desperdiça pênalti e é superado pelo Novo Hamburgo na Divisão de Acesso

Equipes se enfrentaram no Estádio do Vale. Jefferson Couto / Novo Hamburgo, Divulgação

O Passo Fundo não conseguiu emplacar a terceira vitória seguida e foi superado no encerramento da sétima rodada da Divisão de Acesso. Nesta segunda-feira (16), o Tricolor perdeu para o Novo Hamburgo por 2 a 0, no Estádio do Vale.

Com o resultado, o Passo Fundo saiu do G-8 e ocupa a nona colocação, com nove pontos. Essa é a pontuação do Novo Hamburgo, que ocupa a sétima posição por conta do número de vitórias.

O Tricolor volta a campo no domingo (22), às 15h, quando recebe o União Frederiquense no Vermelhão da Serra. No mesmo dia e horário o time Anilado visita o Glória, em Vacaria.

Começo pressionado

O Passo Fundo não conseguiu iniciar partida com a mesma imposição ofensiva que apresentou nas últimas rodadas. Com isso, o Novo Hamburgo pressionou e criou mais oportunidades de finalização. A primeira foi aos 19 minutos, após uma troca de passes, Clayton arriscou um chute cruzado para a defesa do goleiro Max.

O Tricolor levou perigo e teve a chance de abrir o placar aos 30. Medina avançou pela direita e na hora de cruzar para Vini Spaniol, o goleiro Omar se antecipou e fez uma grande defesa.

Dois minutos depois, o time Anilado foi fatal. Henrique Ávila cobrou falta para dentro da área e Áquila subiu mais alto para cabecear para o fundo da rede e abrir o placar no Estádio do Vale: 1 a 0.

Aos 35, os donos da casa quase ampliaram em outra cobrança de falta. Henrique Ávila mandou direto e a bola explodiu no travessão para a sorte do Passo Fundo.

Pênalti desperdiçado

Depois do intervalo, o Passo Fundo não levou perigo ao Novo Hamburgo, mas teve a oportunidade de igualar o marcador aos 19 minutos, em uma cobrança de pênalti.

Em um erro dos donos da casa, Jhonata recuou para o goleiro Omar, que cometeu falta em JP Bardales dentro da área. O camisa 18 assumiu a responsabilidade da cobrança, mas chutou fraco, no canto direito, para a defesa do arqueiro do Noia.

Quando o Novo Hamburgo chegou no campo de ataque, não desperdiçou a chance e ampliou o placar. Aos 24, após jogada pela direita, Barbieri cruzou rasteiro para JV, na pequena área, concluir no ângulo esquerdo: 2 a 0.