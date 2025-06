Passo Fundo anuncia dois reforços para a sequência da Divisão de Acesso

O Passo Fundo anunciou nesta terça-feira (10) dois reforços para a sequência da Divisão de Acesso . Um deles é o volante Anderson Recife , de 28 anos, que estava no Sampaio Corrêa-MA.

Antes de ser oficializado, o jogador já estava à disposição do técnico Gabriel Dutra e fez a sua estreia no confronto contra o Veranópolis, pela quarta rodada da competição. Além do clube maranhense, Anderson já passou por times como Campinense, Brasil de Pelotas, Confiança e São Luiz, onde disputou o Gauchão deste ano.