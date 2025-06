Para surpreender o líder da Divisão de Acesso, centroavante do Gaúcho diz que elenco precisa estar "atento e focado"

Warlei marcou três gols com a camisa do Gaúcho.

Passadas sete rodadas, o Gaúcho ainda tenta engrenar na Divisão de Acesso . Neste domingo (22), o time Alviverde precisará surpreender o Aimoré , líder da competição, para reencontrar o caminho das vitórias. A partida será às 15h, no Estádio Cristo Rei.

Além de líder, o Índio Capilé tem o melhor ataque do campeonato, com dez gols marcados. Portanto, o Gaúcho terá que desbancar o favoritismo dos donos da casa para conquistar a segunda vitória na Divisão de Acesso.

Para surpreender, o Periquito poderá contar com o seu artilheiro: Warlei. O centroavante destacou que a equipe precisa estar atenta e também criar mais oportunidades de finalização.

— Precisamos ter mais concentração na hora de criar as jogadas. Precisamos estar mais atentos tanto nos passes quanto nas finalizações para de fato ser efetivo e balançar a rede. O Aimoré é um time muito complicado, bem organizado, mas quando você mantém a atenção e a concentração naquilo que precisa ser feito, a probabilidade de acerto é maior — frisou Warlei.

No momento, o Gaúcho ocupa a 12ª colocação da competição, com cinco pontos conquistados em seis jogos — quatro atrás do Brasil de Farroupilha, que fecha o G-8. Segundo o centroavante, uma vitória nesta rodada poderá dar uma motivação a mais para a equipe sair da parte de baixo da tabela.