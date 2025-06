Novo Hamburgo x Passo Fundo: onde assistir e horário da partida pela Divisão de Acesso

Estádio do Vale será o palco da partida entre as equipes. Vitória Nascimento / Agencia RBS

O confronto entre Novo Hamburgo e Passo Fundo, válido pela sétima rodada da Divisão de Acesso, ocorre nesta segunda-feira (16), às 19h30min. A partida será disputada no Estádio do Vale.

O Passo Fundo chega motivado para o confronto, visto que venceu duas partidas consecutivas na competição. Um resultado positivo nesta rodada pode aproximar o Tricolor das primeiras colocações, visto que no momento está em sétimo, com nove pontos — quatro atrás do líder Aimoré.

O Novo Hamburgo, por outro lado, iniciou bem a Divisão de Acesso e venceu os dois primeiros jogos, mas depois perdeu três seguidos e caiu na tabela. No momento, o Anilado está em nono, com seis pontos — três atrás do Veranópolis, que fecha o G-8.

Onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens do canal Eduardo Pires Comunicação, no YouTube.