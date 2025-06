Novo atacante do Ypiranga chega motivado para a reta final da Série C: "Vim para somar"

O Ypiranga tem um novo atacante para a disputa da Série C do Brasileirão. Gabryel Martins , de 23 anos, foi apresentado pelo Canarinho nesta quarta-feira (11) e poderá fazer a sua estreia com a camisa verde e amarela neste domingo (15), contra o Confiança.

O jogador, anunciado na segunda-feira (9) , foi o único reforço do time de Erechim na janela extra de transferências. Em entrevista coletiva, Gabryel falou sobre suas características e o objetivo de somar no elenco verde e amarelo.

— Eu jogo dos dois lados e faço um segundo atacante também. A posição que o Matheus preferir que eu jogue, vou dar o meu melhor. Eu vim para cá para somar, ajudar e fazer com que o Ypiranga conquiste o acesso à Série B. Espero contribuir para que possamos concluir essa reta final de primeira fase da melhor maneira possível — disse Gabryel, que ressaltou a vontade de vestir a camisa do Canarinho:

Currículo

O jogador foi revelado nas categorias de base do Fluminense, onde chegou ao elenco profissional em 2022. Na sequência, atuou por Bangu, Ferroviário-CE e Muharraq, do Bahrein. Antes de se transferir ao Canarinho, estava no Remo, disputando a Série B do Brasileirão.