Na estreia de Juca Antonello, Gaúcho busca "virada de chave" para reagir na Divisão de Acesso

O confronto marcará a estreia do técnico Juca Antonello . Anunciado na segunda-feira (23), o novo comandante teve apenas quatro dias de trabalho para encaminhar a preparação do elenco. O principal foco é fazer com que a equipe se exponha menos defensivamente e crie oportunidades de balançar às redes para reencontrar o caminho das vitórias.

— Estou muito satisfeito pela entrega que os atletas estão tendo em relação ao que está sendo proposto até agora. Espero que consigamos fazer um grande jogo, jogando com coragem, para voltarmos de Santa Maria com os três pontos — enfatizou Juca.

Em sete rodadas, o Gaúcho venceu somente um jogo , justamente contra o Real, lanterna da competição. A sequência de resultados negativos deixou o Alviverde na 13ª colocação, com cinco pontos. Por outro lado, o Inter-SM está em quinto, com 13.

Agora, com um novo comando, o Periquito tenta se animar para reverter a situação e sonhar com uma vaga no G-8. O oitavo colocado é justamente o rival Passo Fundo, que fecha a zona de classificação com 12 pontos.