Jogo do Passo Fundo contra o Esportivo é transferido por conta das condições climáticas 

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) alterou a data da partida entre Passo Fundo e Esportivo , válido pela nona rodada da Divisão de Acesso . A transferência foi necessária em virtude dos alertas climáticos para o Rio Grande do Sul neste fim de semana.

Inicialmente marcado para acontecer no domingo (29), o jogo passou para a segunda-feira (30), às 19h, no Estádio Vermelhão da Serra.

No momento, o Passo Fundo ocupa a oitava colocação da competição e fecha a zona de classificação à próxima fase, com 12 pontos. O Esportivo, por sua vez, está em 11º, com sete.