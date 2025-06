Jogador do Passo Fundo sofre fratura facial após levar cotovelada em jogo contra o Novo Hamburgo

Augusto será reavaliado em Passo Fundo. Kévin Sganzerla / FML 360

O lateral-direito Augusto, do Passo Fundo, sofreu uma fratura facial após levar uma cotovelada na partida contra o Novo Hamburgo, nesta segunda-feira (16). A situação ocorreu aos 46 minutos do primeiro tempo, em uma disputa aérea com o jogador da equipe anilada.

No intervalo, a ambulância que estava no Estádio do Vale levou o atleta até o hospital. Lá, Augusto realizou uma tomografia que apontou uma fratura no lado direito da face, no osso e no arco zigomático, e na infraorbitária. O jogador deve passar por um procedimento cirúrgico para colocar uma placa de titânio, para fixação óssea.

O clube também avalia protocolar uma reclamação junto à Federação Gaúcha de Futebol (FGF), visto que Andressa Hartmann, árbitra da partida, não sinalizou falta no lance. Ela paralisou o jogo para o atendimento do jogador somente quando o Passo Fundo recuperou a bola, após um contra-ataque do Novo Hamburgo.