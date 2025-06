Invicto na Divisão de Acesso, Passo Fundo enfrenta Novo Hamburgo em busca da terceira vitória seguida

Passo Fundo venceu o Brasil-Far na última rodada. Kévin Sganzerla / FML 360

Invicto, o Passo Fundo vive um bom momento na Divisão de Acesso. Depois de ter emplacado três empates nas primeiras rodadas, o Tricolor reagiu e encontrou o caminho das vitórias.

Nos últimos dois jogos, o Passo Fundo superou Veranópolis e Brasil de Farroupilha, ambos fora de casa, e emplacou as duas primeiras vitórias na competição. O objetivo da sétima rodada será o mesmo: somar mais três pontos longe de seus domínios para continuar subindo na tabela de classificação.

O Tricolor entra em campo na segunda-feira (16), quando enfrenta o Novo Hamburgo, às 19h30min, no Estádio do Vale. Um resultado positivo pode aproximar a equipe das primeiras colocações, visto que no momento está em sétimo, com nove pontos — quatro atrás do líder Aimoré.

— Sabíamos que desde o jogo contra o Veranópolis era necessário vencermos e somarmos pontos para nos mantermos entre os oito primeiros, que é o nosso primeiro objetivo na competição. A tabela está muito embolada, então é muito importante somar pontos, principalmente contra adversários diretos. Sabemos do atual momento do Novo Hamburgo, que não é muito favorável. Mas com a troca de técnico, com certeza a equipe deles vai estar motivada para dar uma resposta contra nós — frisou o lateral-direito Augusto.

O Novo Hamburgo, diferente do Passo Fundo, iniciou bem a Divisão de Acesso e venceu os dois primeiros jogos, mas depois perdeu três seguidos e caiu na tabela (está em nono, com seis pontos). Com os resultados ruins, a equipe do Vale demitiu o técnico Daniel Franco nesta quinta-feira (12) e ainda não anunciou o substituto.

— Precisamos manter o nível de concentração para essa partida. Ela é crucial para seguirmos com a boa fase e subindo na tabela. Nosso objetivo é melhorar e diminuir os erros a cada partida, então estamos trabalhando para ajustarmos o que for necessário — concluiu Augusto.