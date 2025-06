Inter-SM x Gaúcho: onde assistir e horário da partida pela Divisão de Acesso

O Gaúcho vive momento complicado na competição: são quatro jogos sem vencer. Na última rodada, o Alviverde foi superado pelo Aimoré e caiu para 13º, com cinco pontos — sete atrás do rival Passo Fundo, que fecha o G-8.

A derrota fez com que a direção do Periquito demitisse o técnico Ariel Lanzini e contratasse Juca Antonello. Essa será a segunda experiência do profissional como treinador de uma equipe principal. A primeira foi quando comandou a equipe sub-20 do Athletico-PR, em 2023.