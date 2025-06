Goleiro do Ypiranga valoriza sequência de vitórias e jogos sem sofrer gols: "Vamos brigar por coisas maiores"

Canarinho volta a campo no dia 29, contra o ABC. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Desde que o goleiro Zé Carlos assumiu a titularidade, o Ypiranga não sofreu gols na Série C do Brasileirão. São três jogos em sequência que o Canarinho não é vazado e vence pelo placar mínimo.

O arqueiro substituiu Edson, que vive um drama com uma hérnia de disco, em um momento delicado. Isso porque o Ypiranga vinha de uma goleada em casa para o Náutico, que desmobilizou o grupo de jogadores. No entanto, Zé Carlos ganhou a confiança do técnico Matheus Costa e assumiu a responsabilidade como líder no vestiário e dentro de campo.

— Os jogadores me chamam de chato. Eu estou o tempo todo cobrando de uma maneira ou outra. Eu acho que precisamos disso, principalmente em competições como a Série C, que é importante estar ligado e atento a todo momento. Eu gosto de ajudar e orientar meus companheiros durante a partida, em diversas situações, seja para baixar ou subir as linhas, ou de posicionamento. Essa conversa é muito importante e tem ajudado a conquistarmos bons resultados — destacou Zé Carlos.

Novo estilo de jogo

O jogador enfatizou que o progresso da equipe na competição também passa pelo novo sistema de jogo adotado pelo técnico Matheus Costa:

— Vínhamos jogando em num 4-2-3-1 e 4-4-2 na hora de marcar, mas achamos o nosso melhor modo de jogar agora, que é com cinco na linha de trás, com o Charles voltando quando precisa e com o Lucas Ramos andando junto com o Gabriel Terra. Estamos na nona rodada, mas ainda estamos em um processo. Ficamos bem encaixados com cinco atrás, e temos muita liberdade pelos lados e por dentro. Isso nos deu liberdade para atacar e não sofrer gols nesses últimos três jogos. Daqui a pouco vamos encaixar de uma maneira que a gente vai poder seguir até o fim da competição, sem fazer muitas mudanças.

As três vitórias sem sofrer gols deram mais confiança para o elenco sonhar por objetivos maiores. O goleiro enfatizou que o primeiro passo é chegar na pontuação para não correr risco de rebaixamento, mas garantiu que a equipe vai brigar para garantir uma vaga na zona de classificação aos quadrangulares.

— A nossa primeira meta é chegar nos 22 pontos para não correr risco de rebaixamento, mas creio que vamos brigar por coisas maiores. Vamos degrau por degrau até conquistar a classificação. Depois que você entra no G-8 é necessário ter mais responsabilidade e vontade de vencer que o adversário, porque assim confirmamos uma vaga. Depois são dois grupos, seis jogos e muita dificuldade. Agora é ter muita humildade e pés no chão que vamos chegar lá — disse Zé Carlos.

No momento, o Ypiranga tem 16 pontos e mais dez jogos à serem disputados. Nas últimas edições, os oitavos colocados avançaram com 26 ou 29 pontos. Assim, comparando com com anos anteriores, a equipe gaúcha precisaria ter um aproveitamento de no mínimo 43% nos jogos restantes para confirmar a classificação ao quadrangular.

Próximas rodadas do Ypiranga