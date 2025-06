Gaúcho x Gramadense: onde assistir e horário da partida pela Divisão de Acesso

Arena B&8 será o palco da partida entre as equipes.

O time alviverde chega para o confronto precisando do resultado positivo para se aproximar da zona de classificação .

Na última rodada, o Gaúcho perdeu para o Esportivo e caiu para a 11ª colocação, com quatro pontos — dois atrás do rival Passo Fundo, que fecha o G-8.

O Gramadense, por outro lado, vem de uma vitória por 3 a 1 diante do Aimoré, que lhe assegurou a quinta colocação, com oito pontos. O time da Serra está três pontos atrás do Inter-SM, líder da Divisão de Acesso.