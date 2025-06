Gaúcho x Bagé: onde assistir e horário da partida pela Divisão de Acesso

O time Alviverde chega para o confronto precisando do resultado positivo para se aproximar da zona de classificação e se distanciar da parte de baixo da tabela. A derrota para o Gramadense, na última rodada, deixou o Gaúcho na 11ª colocação, com quatro pontos — cinco atrás do G-8 e quatro à frente do rebaixamento, visto que o Real ainda não pontuou.