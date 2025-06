Gaúcho sofre gols na segunda etapa e perde para o Esportivo na Divisão de Acesso

Equipes se enfrentaram no Estádio Montanha dos Vinhedos. Reprodução, Federação Gaúcha de Futebol

O Gaúcho segue sem vencer fora de casa na Divisão de Acesso. Neste domingo (8), o time de Passo Fundo foi superado pelo Esportivo por 2 a 0, no Estádio Montanha dos Vinhedos.

Com o resultado, o Periquito permanece com quatro pontos e cai para a 11ª colocação da competição. O time serrano, por sua vez, está logo atrás, na 12ª posição, com a mesma pontuação.

O Gaúcho volta a campo na quarta-feira (11), às 15h, quando recebe o Gramadense, na Arena B&8. No mesmo dia, às 19h30min, o Esportivo visita o Bagé, no Pedra Moura.

O jogo

A primeira etapa já começou intensa. No primeiro contra-ataque, o Gaúcho avançou pela direita com Luisinho, que conduziu a bola até a área e acabou cometendo falta no jogador adversário. Na jogada seguinte, aos dois minutos, o Esportivo arriscou uma finalização com Gabriel, que obrigou o goleiro Juliano a fazer uma grande defesa para evitar o gol.

Depois disso, no entanto, as equipes não conseguiram levar perigo aos goleiros. Em 45 minutos, foram poucas oportunidades de finalização para ambos os lados, que foram para o vestiário com o placar zerado.

Na volta do intervalo, o Gaúcho mudou a postura e tentou abrir o placar logo aos 11 minutos, mas parou nas mãos do goleiro Vagner. Após cobrança de escanteio, Luis Phelipe subiu mais alto e cabeceou no travessão. No rebote, o camisa 3 concluiu na linha da goleira para a defesa do arqueiro do Esportivo.

Os donos da casa perceberam a pressão do time Alviverde e reagiram. A mudança de postura deu certo. Aos 30, depois de uma cobrança de escanteio pelo lado direito, Kelvin subiu mais alto e cabeceou no ângulo para abrir o placar: 1 a 0.

O Gaúcho sentiu o gol e deu espaços para o Esportivo buscar o segundo gol. Aos 40, após troca de passes, Otávio recebeu na grande área e finalizou rasteiro, no canto esquerdo, para ampliar e decretar o resultado final: 2 a 0.

Classificação do campeonato:

Inter-SM: 11 pontos (5 jogos) Aimoré: 10 pontos (5 jogos) Bagé: 9 pontos (4 jogos) Brasil-Far: 9 pontos (5 jogos) Gramadense: 8 pontos (5 jogos) Lajeadense: 8 pontos (5 jogos) Novo Hamburgo: 6 pontos (4 jogos) Passo Fundo: 6 pontos (4 jogos) Veranópolis: 6 pontos (5 jogos) Santa Cruz: 5 pontos (4 jogos) Gaúcho: 4 pontos (4 jogos) Esportivo: 4 pontos (4 jogos) União Frederiquense: 4 pontos (5 jogos) Glória: 3 pontos (5 jogos) Real: 0 ponto (5 jogos)