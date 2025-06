Gaúcho quer aproveitar má fase do Esportivo para vencer e ingressar no G-8 da Divisão de Acesso

Para ingressar na zona de classificação da Divisão de Acesso nesta rodada, somente a vitória interessa para o Gaúcho . O time Alviverde entra em campo no domingo (8), às 15h, quando enfrenta o Esportivo , no Estádio Montanha dos Vinhedos.

Em quatro rodadas, o Periquito ainda não conseguiu chegar entre os oito primeiros que avançam à próxima fase. E esse é o objetivo do técnico Ariel Lanzini. Embalado depois de uma vitória contra o Real , o Gaúcho quer aproveitar a situação delicada do adversário para somar mais três pontos na tabela de classificação.

O Esportivo é o penúltimo colocado da competição, com somente um ponto conquistado em quatro jogos. Uma vitória diante do time da Serra coloca o Alviverde no G-8, visto que neste momento ocupa a décima colocação, com quatro pontos — um atrás do Gramadense, que fecha a zona de classificação.