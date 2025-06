Gaúcho perde para o Aimoré e chega a quatro jogos sem vencer na Divisão de Acesso

Em um início movimentado, as equipes balançaram as redes logo nos primeiros instantes de jogo. Os donos da casa abriram o placar aos dois minutos , em uma cobrança de escanteio, Pedro Costa subiu mais alto e cabeceou para o fundo da rede.

Parte de baixo da tabela

Com a derrota, o Gaúcho caiu para a 13ª colocação, com cinco pontos. O Aimoré, por outro lado, está no topo da tabela, com 19.