Gaúcho é superado pelo Gramadense e volta a perder na Divisão de Acesso

Equipes se enfrentaram na Arena B&8. Luiz Carlos Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

O Gaúcho voltou a perder na Divisão de Acesso na tarde desta quarta-feira (11). Jogando na Arena B&8, o time Alviverde não conseguiu reagir na competição e foi superado pelo Gramadense por 2 a 1.

Com o resultado, o Periquito segue na parte de baixo da tabela, na 11ª colocação, com quatro pontos. Na finalização da rodada, pode perder duas posições caso Esportivo e Glória vençam seus respectivos confrontos. O Gaúcho volta a campo no domingo (15), às 11h, quando recebe o Bagé, na Arena B&8.

O Gramadense, por sua vez, assumiu a liderança provisória. A equipe da Serra pode cair para a quinta colocação caso Inter-SM, Aimoré, Bagé e Brasil de Farroupilha vençam na rodada. No domingo, a equipe serrana enfrenta o Glória, às 15h, na Vila Olímpica.

Saída atrás no placar

O Gaúcho começou a partida com mais volume de jogo e chegava com mais perigo no campo de ataque, mas pecava no terço final. O Alviverde teve a melhor oportunidade aos 16 minutos, quando Rômulo cobrou escanteio pela esquerda e Lázaro finalizou por cima do gol.

Apesar dos donos da casa pressionarem mais, o Gramadense abriu o placar na sua primeira finalização. Aos 22, Camacho recebeu na direita e, longe da área, encobriu o goleiro Juliano para fazer 1 a 0 na Arena B&8.

Na sequência do jogo, o Gaúcho começou a se precipitar em algumas jogadas, principalmente por criar ligações diretas, sem trabalhar a posse de bola.

O Gramadense, por sua vez, aproveitava os contra-ataques para avançar e chegar com perigo. Aos 41, Luiz Otávio arriscou uma finalização que triscou a trave e quase ampliou para os visitantes.

Reação freada rapidamente

Depois do intervalo, o Gaúcho voltou com mais atitude e com três minutos buscou a igualdade no placar. Maicon Assis cruzou na área para Warlei cabecear certeiro no ângulo esquerdo: 1 a 1.

O Gaúcho não teve tempo para comemorar o empate. Dois minutos depois, o Gramadense voltou a ficar à frente do placar. Wilson levou a melhor na sobra, ficou com a bola, e na entrada da grande área, finalizou no meio do gol para fazer 2 a 1.

A equipe Alviverde continuou buscando o gol e quase conseguiu igualar outra vez. Aos 20, Rômulo cobrou falta e cruzou na área para Lucas Evangelista cabecear para a linha de fundo.