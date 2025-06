Gaúcho anuncia novo treinador para a sequência da Divisão de Acesso

Juca foi auxiliar técnico do Athletico Paranaense em 2024. José Tramontin / Athletico Paranaense, Divulgação

Oito horas depois de comunicar a saída do técnico Ariel Lanzini, o Gaúcho anunciou quem será o responsável por comandar o elenco na sequência da Divisão de Acesso. No início da noite desta segunda-feira (23), a direção Alviverde oficializou a contratação do treinador Juca Antonello, de 45 anos.

Essa será a segunda vez que Juca será treinador principal. A primeira experiência foi quando comandou a equipe sub-20 do Athletico-PR, em 2023. Em seu currículo, no entanto, o comandante acumula diversas passagens como auxiliar técnico, sendo a última justamente no Furacão, em 2024.

Antes disso, atuou nas categorias de base de Ceará, Inter e Corinthians, e também no profissional do Resende.

Natural de Passo Fundo, Juca tem grande afinidade com o Gaúcho: é filho de Roberto, ex-camisa 10 do clube, que marcou época ao lado de Bebeto, o Canhão da Serra.