Esportivo x Gaúcho: onde assistir e horário da partida pela Divisão de Acesso

Montanha dos Vinhedos será o palco da partida entre as equipes. Kevin Sganzerla / Arquivo Pessoal

O confronto entre Esportivo e Gaúcho, válido pela quinta rodada da Divisão de Acesso, ocorre neste domingo (8), às 15h. A partida será disputada no Estádio Montanha dos Vinhedos.

As equipes chegam em momentos distintos para o duelo. Por um lado, o Periquito vem de uma vitória contra o Real, que deixou a equipe próxima da zona de classificação. No momento, o Gaúcho está na décima colocação, com quatro pontos — um atrás do Gramadense, que fecha o G-8.

O Esportivo, por outro lado, está na penúltima colocação da Divisão de Acesso, com apenas um ponto conquistado em quatro jogos. Nesta semana, o time da Serra anunciou a demissão do técnico Alê Menezes e a contratação de Márcio Nunes. O jogo deste domingo marcará a estreia do novo comandante.

Onde assistir?