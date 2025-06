Do que o Ypiranga precisa para assumir a liderança da Série C neste fim de semana

Canarinho segue preparação para enfrentar o time potiguar. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

A sequência de três vitórias consecutivas deixaram o Ypiranga sonhar com a liderança da Série C do Brasileirão. O Canarinho ocupa a terceira colocação na tabela de classificação, com 16 pontos. O líder Caxias tem 18.

Neste fim de semana, a equipe de Matheus Costa terá a chance de assumir a ponta da tabela. Para tirar a liderança do rival gaúcho, o Ypiranga precisa vencer o ABC e torcer por dois resultados paralelos.

Os possíveis cenários

No sábado (28), a vice-líder Ponte Preta teria que empatar ou perder para o Maringá. A equipe paulista tem 17 pontos e com um empate chegaria a 18. A partida será às 19h30min, no Estádio Willie Davids.

Já no domingo (29), o Caxias precisaria perder para o Ituano. Um empate neste confronto não basta para o Canarinho, visto que o time grená leva boa vantagem no saldo de gols. O time de Caxias do Sul tem saldo 5, enquanto o de Erechim é -2. O duelo será às 19h, no Estádio Centenário.

O Ypiranga, por sua vez, enfrenta o ABC no domingo, às 16h30min, no Estádio Frasqueirão. O único resultado possível seria uma vitória, já contando com o tropeço da Ponte Preta no dia anterior.