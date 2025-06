Diante do ABC, Ypiranga busca quarta vitória consecutiva para seguir no topo da Série C

Charles deverá ser titular na partida de domingo (29). Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Depois da parada da Série C do Brasileirão, o Ypiranga volta seu foco para a reta final da primeira fase. Terceiro colocado e há três jogos sem perder, o Canarinho quer dar sequência à boa fase e engatar mais uma vitória para se manter na parte de cima da tabela.

O elenco auriverde analisa que a pausa de 15 dias sem jogos foi boa. Além de ter mais tempo para recuperar alguns jogadores que vinham de desgaste, a equipe conseguiu analisar melhor o ABC, adversário deste fim de semana.

— Tivemos mais tempo para estudar o adversário e para nos prepararmos ainda mais. Sabemos que o ABC também fez isso e quer a vitória, mas eles vão entrar em campo respeitando o Ypiranga, principalmente por tudo que apresentamos até aqui. Vamos tentar repetir a dose dos últimos jogos, em que fomos muito fortes defensivamente e também poder ditar o ritmo na parte ofensiva — ressaltou o volante Charles, que destacou a importância de seguir sem sofrer gols:

— Na minha visão, as equipes que chegam aos quadrangulares não são as que mais fazem gol, mas sim as que melhor se defendem. Temos mostrado isso, principalmente nesses últimos três jogos.

Segundo o jogador, o principal objetivo da equipe nesse momento é se distanciar da nona posição, que neste momento é ocupada pelo Náutico, com 12 pontos. O Ypiranga está em terceiro, com 16 — dois atrás do líder Caxias.

— A diferença de pontuação do G-8 para o Z-4 é muito pequena (cinco pontos). Um vacilo que um time der de duas derrotas seguidas, por exemplo, pode colocá-lo na parte de baixo da tabela. Vimos isso contra o Confiança e o Náutico, que não vinham bem na competição e tentaram fazer o placar aqui dentro do Colosso da Lagoa, que é super difícil. Temos que tratar todos os jogos como uma final de campeonato, porque estamos nos aproximando da metade da primeira fase, que passa num piscar de olho. O Ypiranga precisa se distanciar do nono colocado para que possamos nos firmar cada vez mais dentro do G-8 e avançar para a próxima fase — concluiu o camisa 5.