Contra o União-FW, Passo Fundo busca primeira vitória como mandante na Divisão de Acesso

Passo Fundo volta a jogar no Vermelhão depois de 21 dias.

Depois de três rodadas atuando fora de casa, o Passo Fundo volta a jogar no Estádio Vermelhão da Serra . Neste domingo (22), às 15h, o Tricolor recebe o União Frederiquense em busca da primeira vitória como mandante na Divisão de Acesso.

— Trabalhamos muito ao longo dessa semana para o jogo contra o União. Sabemos da importância desse jogo e que precisamos dos três pontos dentro de casa, diante do nosso torcedor. O professor Gabriel corrigiu alguns erros que tivemos contra o Novo Hamburgo, principalmente em situações de bola parada e aérea. Chegamos bem preparados para o jogo — destacou o atacante Xandy.

Passadas sete rodadas da Divisão de Acesso, o Passo Fundo ocupa a nona posição, com nove pontos — mesma pontuação do sétimo e oitavo colocado, que levam vantagem no número de vitórias.