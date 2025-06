Com um a menos desde os três minutos, Passo Fundo suporta pressão e vence o União-FW

Equipes se enfrentaram no Vermelhão da Serra. Caroline Dolina / Agência RBS

O Passo Fundo conquistou a primeira vitória na Divisão de Acesso jogando no Estádio Vermelhão da Serra. Com um a menos desde os três minutos da primeira etapa, o Tricolor conseguiu suportar a pressão e superou o União Frederiquense por 1 a 0, neste domingo (22).

Com o resultado, o Tricolor retornou à zona de classificação, ocupando a sexta posição, com 12 pontos — mas pode perder colocações caso Lajedense, Brasil de Farroupilha ou Novo Hamburgo vençam na finalização da rodada. O Leão da Colina segue com sete, na 11ª colocação.

O Passo Fundo volta a campo no próximo domingo (29), quando recebe o Esportivo, às 15h, no Vermelhão da Serra. No mesmo dia e horário o União-FW enfrenta o Gramadense, na Vila Olímpica.

O jogo

A primeira metade da partida foi extremamente movimentada. Logo aos três minutos o Passo Fundo ficou com um homem a menos em campo após o volante Anderson Recife ser expulso ao cometer falta em Paulinho.

O União-FW, com um a mais, começou a buscar o jogo e emplacou boas oportunidades de abrir o placar. A melhor delas foi aos 6, quando Joãozinho recebeu um cruzamento na entrada da área e mandou uma pancada no travessão.

O Passo Fundo começou esboçar uma reação aos 18. Após boa troca de passes, Xandy avançou na grande área e finalizou com perigo para o zagueiro Heverton evitar o gol em cima da linha.

Na jogada seguinte, o União-FW criou uma boa jogada pela esquerda. Igor Silva cruzou na área para Everton Heleno finalizar com perigo e obrigar o goleiro Max a fazer uma grande defesa.

Os donos da casa começaram a trabalhar a bola com mais calma e conseguiram abrir o marcador no Vermelhão da Serra. Após troca de passes, Xandy recebeu na esquerda e cruzou para Medina, na pequena área, cabecear para o fundo da rede: 1 a 0.

Na metade final do primeiro tempo, o União-FW tentou buscar a igualdade, até por estar com mais fôlego com um jogador a mais. No entanto, a equipe de Frederico Westphalen pecava no terço final e não conseguiu balançar a rede.

Menos intensidade

Depois do intervalo, as equipes não voltaram com a mesma intensidade, mas seguiram buscando espaços no campo ofensivo. O União-FW trabalhou mais a bola e conseguia avançar na área, mas pecava nas finalizações. O Passo Fundo, por outro lado, avançava em contra-ataques, mas concluía de fora da área e não levava perigo ao goleiro Roballo.

Aos 25 minutos, os visitantes tiveram a melhor oportunidade para deixar tudo igual. Everton Heleno roubou na bola no campo defensivo, avançou até a área e finalizou no canto direito, obrigando o goleiro Max mandar para escanteio.

Aos 33, após troca de passes, Igor Silva alçou uma bola para Lico, na pequena área, cabecear por cima do gol e desperdiçar outra chance de buscar o empate para o União-FW.

Aos 41, o Passo Fundo quase conseguiu ampliar o marcador. Após jogada pela direita, Claudiomiro saiu na cara do goleiro Roballo, mas foi interceptado pelo zagueiro adversário.