Com novo treinador, Gaúcho perde para o Inter-SM e se complica na Divisão de Acesso

O Gaúcho perdeu por 2 a 1 para o Inter-SM, em jogo disputado neste domingo (29), no Estádio Presidente Vargas. Nem a estreia do treinador, Juca Antonello, fez o time mudar a fase. Com o resultado, o time de Passo Fundo chega à quinta partida seguida sem vencer na Divisão de Acesso.

Assim, segue com cinco pontos, mesmo número do vice-lanterna, Glória, que joga nesta terça (1), pela nona rodada, em Vacaria, contra o lanterna, Real (nenhum ponto).

Mas, no segundo tempo, o Inter-SM fez valer o apoio da torcida e virou o placar em seis minutos. O empate veio aos 6, com um gol de cabeça do centroavante David Batista. A virada veio também de bola parada, aos 12 minutos, em mais um escanteio pela esquerda: Mateus Santana marcou o 2 a 1 para o vice-líder do campeonato.