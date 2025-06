Centroavante fala sobre evolução do Passo Fundo na Divisão de Acesso: "Estamos muito focados"

Camisa 9 do Passo Fundo marcou um gol contra o Inter-SM.

Artilheiro da Divisão de Acesso , o centroavante Vinícius Spaniol tem sido decisivo para o Passo Fundo . O jogador marcou três dos cinco gols do Tricolor e contribuiu diretamente na colocação da equipe na competição.

Na última rodada, Spaniol marcou os dois gols do Passo Fundo na vitória sobre o Veranópolis. O resultado colocou o clube pela primeira vez na zona de classificação à próxima fase: está em sétimo, com seis pontos — quatro atrás do líder Aimoré.