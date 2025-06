Be8/UPF inicia caminhada em busca do quinto título do Campeonato Gaúcho de Voleibol Feminino

Equipe Be8/UPF é a atual campeã do campeonato. Eugenio Siqueira / Be8/UPF, Divulgação

Atual campeã, a Be8/UPF inicia neste fim de semana a caminhada em busca do quinto título do Campeonato Gaúcho de Voleibol Feminino.

No sábado (28), às 18h, o time de Passo Fundo fará sua estreia em casa, quando enfrenta a AVV de Venâncio Aires no Ginásio do Instituto Educacional (IE).

O Estadual contará com a participação de seis equipes. Todas se enfrentam em turno único e as quatro melhores colocadas se classificam para as semifinais.

O técnico Giba destacou que o Campeonato Gaúcho é um dos principais focos da equipe nessa temporada. Além disso, destacou a qualidade das adversárias.

— É uma das grandes competições da nossa temporada. As adversárias merecem nossa atenção, pois apresentaram muita qualidade na final da Copa Cláudio Braga. Mas a nossa equipe está bem e, aliada ao apoio da torcida, que vem marcando presença nas partidas em casa, temos condições de fazer uma grande estreia — disse o treinador.

Além do Estadual, a Be8/UPF disputará pela primeira vez um campeonato nacional, a Superliga C. O torneio ocorrerá de 3 a 7 de agosto, em São José dos Pinhais, no Paraná.

Calendário de jogos

28/6, às 18h: Be8/UPF x AV Venâncio;

26/7, às 16h: Be8/UPF x AERC Juventus;

13/9, às 10h: Ginástica NH/FEEVALE x Be8/UPF;

27/9, às 18h: AEV Voleibol x Be8/UPF;

28/9, às 15h: Be8/UPF X UFSM.