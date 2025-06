Após golaço, atacante celebra vitória e momento do Ypiranga na Série C

Roger marcou uma pintura aos 24 minutos da segunda etapa. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Autor do golaço que decretou a vitória do Ypiranga por 1 a 0 sobre o Confiança, o atacante Roger destacou o bom momento que o clube vive na Série C do Brasileirão. O triunfo deste domingo (15) foi o terceiro seguido.

O único gol do Canarinho saiu aos 24 minutos da etapa complementar, quando Roger mandou uma pancada certeira no ângulo direito do goleiro Felipe. A conclusão, segundo o atacante, está no seu top 3 de mais bonitas.

— Precisamos estar ligados para saber o melhor momento de dar um passe ou um chute. Quando eu recebi aquela bola, cortei para dentro e vi o gol aberto, pensei que precisava finalizar, porque atacante tem que arriscar — relatou o camisa 7, e completou:

— Eu tive a felicidade de soltar o pé e a bola entrar melhor do que eu pensei. Foi uma pintura que ajudou o Ypiranga. Está no top 3 de gols mais bonitos que eu já fiz na carreira.

Pedido de desculpas

Antes de decretar a vitória do Ypiranga, no entanto, o atacante se cobrou por não ter feito um bom primeiro tempo. Em entrevista coletiva, o técnico Matheus Costa comentou que o jogador lhe pediu desculpas por não ter contribuído da maneira esperada.

— Eu não fiz um bom primeiro tempo e já estava me cobrando dentro de campo. No intervalo eu conversei muito com o treinador, porque o futebol exige isso, pressão e cobrança. Fizemos alguns ajustes e eu pude ajudar o clube no segundo tempo em uma ação coletiva que resultou no meu gol — frisou.

O gol de Roger colocou o Ypiranga na terceira colocação da competição, com 16 pontos — dois atrás do líder Caxias. Agora a equipe gaúcha volta a campo somente no dia 29, quando enfrenta o ABC, no Frasqueirão.