Apesar da boa campanha na Série C, Ypiranga tem média de apenas 107 pagantes por jogo em casa

Ypiranga tem média de 750 torcedores por jogo. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

A boa fase do Ypiranga na Série C do Brasileirão não é refletida nas arquibancadas do Estádio Colosso da Lagoa. Em cinco jogos disputados como mandante, o time de Erechim acumula a segunda pior média de público da competição.

Nas cinco partidas, o Canarinho levou 3.748 torcedores ao estádio — média de 750 por jogo. Segundo apurado pela reportagem, o número de pagantes é ainda pior: apenas 107. Os demais ingressos são cortesias ou se encaixam na parceria que o Ypiranga tem com a Prefeitura de Erechim, na qual o clube pode distribuir até mil ingressos para famílias inscritas no Cadastro Único do município.

O Ypiranga fica atrás somente do Floresta. O clube cearense levou 551 expectadores ao estádio em quatro jogos disputados como mandante — média de 137 por partida. O Náutico é o time mais prestigiado da competição, com 7.572 torcedores por rodada.

Fatores

Se o fator rendimento fosse um dos critérios para os torcedores irem ao estádio, o Colosso da Lagoa teria um público expressivo. Isso porque o Ypiranga está em terceiro lugar e vem de um sequência de três jogos sem perder, sendo dois como mandante.

O presidente do clube, Adilson Stankiewicz, no entanto, elencou alguns fatores que podem contribuir para o baixo público. Apesar da boa fase da equipe dentro de campo, o dirigente destacou que acompanhar os jogos de casa é uma característica do torcedor auriverde.

— Compreendemos que é um período complicado, principalmente do ponto de vista climático, com temperaturas muito baixas agora no inverno. Muitos dos nossos jogos são à noite, que não favorece o torcedor, principalmente os idosos e as crianças. O interesse pelo jogos do Ypiranga se dá, principalmente, pelos meios de transmissão como streaming e rádio. Essa é uma característica do nosso torcedor, de utilizar desses meios para acompanhar o clube. Nós temos 2,7 mil sócios. Se todos viessem, teríamos um excelente público, mas eles preferem ficar em casa e contribuindo com a mensalidade em dia — enfatizou Adilson, que comentou que sente falta de mais apoio no estádio:

— De certa forma, não deixa de ser decepcionante, porque precisamos do carinho do torcedor, aquele clima que só tem no estádio. Estamos em uma boa fase, então depois de uma grande vitória esperamos que haja aplausos e manifestações, coisa que não temos tido. Estamos lutando praticamente sozinhos no Colosso da Lagoa.

Cultural

Dentro de campo, os jogadores também sentem falta do incentivo vindo das arquibancadas. Zé Carlos, goleiro e capitão do Ypiranga, comentou sobre os baixos públicos em entrevista coletiva nesta quarta-feira (18).

— Faz muita falta ter o apoio do torcedor. Quando eu jogava no Floresta, iam 50 pessoas todos os jogos, que eram os familiares dos jogadores e um "tio" que ficava gritando, e eu vou falar, é ruim, bem ruim. Ruim em todos os sentidos, não somente para nós jogadores do Ypiranga, porque não tem uma pressão no adversário, não tem pressão no juiz, principalmente na Série C que não tem VAR. Somos nós jogadores que precisamos fazer isso sempre — destacou.

Segundo o arqueiro, um acesso pode mudar a mentalidade dos torcedores. No entanto, ele pediu por mais apoio no estádio, para motivar ainda mais a equipe.

— Nós (jogadores) estamos tentando buscar coisas melhores para o clube. Um acesso é muito importante, mas precisamos de apoio. No final desse último jogo (contra o Confiança) eu falei para a rapaziada que nós ganhamos e não tem ninguém nos aplaudindo. Eu acho que é um fator cultural, mas podemos mudar essa realidade. Vamos tentar, aos poucos, mudar a mentalidade do povo erechinense, para que possamos ver o estádio cheio e comemorando vitórias — concluiu.

Nessa reta final da primeira fase da Série C, o Ypiranga tem mais cinco jogos para disputar no Estádio Colosso da Lagoa. O próximo será contra o Maringá, no dia 6 de julho, às 19h.

Público e pagantes do Ypiranga como mandante na Série C

2ª rodada - Ypiranga x Itabaiana: 717 torcedores e 132 pagantes;

Ypiranga x Itabaiana: 717 torcedores e 132 pagantes; 4ª rodada - Ypiranga x CSA: 836 torcedores e 163 pagantes;

Ypiranga x CSA: 836 torcedores e 163 pagantes; 6ª rodada - Ypiranga x Náutico: 964 torcedores e 133 pagantes;

Ypiranga x Náutico: 964 torcedores e 133 pagantes; 7ª rodada - Ypiranga x Tombense: 549 torcedores e 61 pagantes;

Ypiranga x Tombense: 549 torcedores e 61 pagantes; 9ª rodada - Ypiranga x Confiança: 682 torcedores e 49 pagantes.