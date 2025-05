Ypiranga perde jogo-treino para a Chapecoense

Equipes se enfrentaram no gramado da Arena Condá.

O Ypiranga perdeu para a Chapecoense em um jogo-treino realizado na tarde desta terça-feira (27). Com um time formado praticamente por atletas reservas e com pouca minutagem, o Canarinho foi superado por 2 a 1 , na Arena Condá.

Preparação para o próximo jogo

Nesta quarta-feira (28), o elenco do Ypiranga retorna ao treinamentos visando à partida contra a Ponte Preta, pela oitava rodada da Série C do Brasileirão.