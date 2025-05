Ypiranga enfrenta Tombense em busca da reabilitação na Série C

Charles deve ser titular na partida contra o Tombense. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Depois da goleada sofrida para o Náutico na última rodada, o Ypiranga volta a campo neste fim de semana precisando reencontrar o caminho da vitória na Série C do Brasileirão. No domingo (25), o Canarinho recebe o Tombense, às 16h30min, no Estádio Colosso da Lagoa.

Há duas rodadas sem vencer, o time gaúcho perdeu posições e se afastou do G-8. No momento, ocupa a 13ª posição, com sete pontos — dois atrás da zona de classificação. O oitavo colocado é justamente o adversário de domingo, por isso o foco da equipe está em encerrar a má fase para se aproximar da ponta de cima da tabela.

— Nos concentramos muito bem para esse jogo. Analisamos e corrigimos tudo que julgamentos necessário depois da derrota para o Náutico. Estamos convictos que podemos fazer um bom jogo e vencer o Tombense — frisou o zagueiro Willian.

Um fator à ser melhorado, segundo o defensor, é a bola parada. Em sete jogos disputados na Série C, o Canarinho sofreu três gols em jogadas similares. Além disso, tem a segunda pior defesa da competição, com dez gols sofridos — fica atrás do Confiança, que levou 13.

— Em todos os treinos tentamos ajustar e melhor a parte de bola parada. No Gauchão não sofremos nenhum gol assim, então sabemos que precisamos melhorar nesse quesito. Precisamos estar concentrados, atentos no jogo e principalmente nos orientando dentro de campo. Assim é possível que possamos evitar gols assim, bem como afastar qualquer perigo da nossa área — disse Willian.