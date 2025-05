Ypiranga enfrenta o Náutico com a missão de retornar ao G-8 da Série C: “Precisamos ser muito ofensivos”

O Estádio Colosso da Lagoa tem sido determinante para o Ypiranga pontuar na Série C do Brasileirão. Neste sábado (17), às 19h30min, no confronto contra o Náutico, o Canarinho terá a oportunidade de continuar com os 100% de aproveitamento em casa e, de quebra, retornar ao G-8.