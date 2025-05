Ypiranga deve ter seis mudanças no time titular após goleada na Série C

Último treino do Canarinho antes do confronto será neste sábado (24).

O técnico Matheus Costa promoveu uma mudança drástica no time titular em relação ao último jogo da Série C, quando o Ypiranga foi goleado pelo Náutico dentro do Estádio Colosso da Lagoa. Para o duelo deste domingo (25), contra o Tombense, o Canarinho possivelmente terá seis alterações entre os 11 jogadores iniciais.