Veranópolis x Passo Fundo: onde assistir e horário da partida pela Divisão de Acesso

Para o Tricolor , o jogo vale a primeira vitória na competição, visto que empatou três rodadas seguidas — na última ficou no 1 a 1 com o Lajeadense . A sequência de resultados deixaram o Passo Fundo na décima colocação , com três pontos.

O jogo terá transmissão ao vivo e com imagens. Os torcedores poderão acompanhar através do canal do Passo Fundo no YouTube.